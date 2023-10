Comment l’assaillant d’Arras s’est radicalisé

Les murs de la prison de Moulins, abritent-ils un complice de l'attentat ? À l'intérieur, un détenu était en contact avec l'auteur présumé de l'attaque, Mohammed M. Selon une source proche de l'enquête, l'homme s'appelle Maxime C., en prison depuis onze ans, condamné notamment pour association de malfaiteur terroriste et radicalisé. En prison, il tentait régulièrement de convertir d'autres détenus à l'islam radical et a fini par être placé en isolement. Malgré cela, il a quand même pu échanger avec Mohammed M. par téléphone. Maxime en tout cas, n'est pas le seul à avoir pu influencer Mohammed M., c'est son frère aîné qui les a mis en contact. Un frère qui est aussi en prison, aussi condamné pour les mêmes raisons que Maxime. À Arras, les deux frères se mélangeaient peu avec les habitants. La famille vivait, d'après les voisins, renfermée dans l'ombre du père. Il serait actuellement en Géorgie, fiché S, expulsé en 2018, après s'être radicalisé. Est-ce lui qui a poussé ses fils vers l'islam radical ? Les enquêteurs cherchent maintenant à savoir, quels ont été les échanges entre Mohammed, son frère, son père et Maxime, dans les jours qui ont précédé l'attentat. TF1 | Reportage F. Litzler, G. Frixon, C. Chevreton