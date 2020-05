Comment le baccalauréat 2020 va-t-il se passer ?

Les 950 000 lycéens inscrits sur Parcoursup connaissent les premiers résultats de cette plateforme depuis ce mardi après-midi. Mais avant cela, ils vont devoir décrocher le baccalauréat. Et cette année 2020, ils le feront sans examen final et sans avoir mis les pieds au lycée depuis des semaines. Mais comment vont se dérouler les épreuves ?