Comment le coronavirus a transformé les relations amoureuses

Selon une récente enquête, 57% des célibataires peinent à faire des rencontres depuis le confinement. D'abord parce que les visages sont masqués, mais aussi les boîtes de nuit restent fermées. Sur la plage, ils ont également pris leurs distances. Pour apprendre à se connaître sans risque, nombreux sont ceux qui ont opté pour le rendez-vous à distance. Faut-il vraiment redouter le contact physique et les rapports intimes ? Quels sont les risques de contaminations ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.