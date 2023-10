Comment le Hamas a préparé son attaque d'ampleur

Le reportage en tête de cet article montre la vidéo de l'attaque du Hamas en Israël. La séquence a été postée sur les réseaux sociaux. Devant la télévision, les responsables du Hamas suivent en direct puis saluent d'une prière l'attaque qu'ils ont lancée contre Israël. Il s'agit d'une attaque surprise, savamment mise en scène pour afficher un déploiement de forces inédit depuis la guerre du Kippour en 1973. On peut voir dans la vidéo un combattant du Hamas arrivé en territoire israélien avec un ULM. L'utilisation d'un tel moyen aérien est sans précédent. Sur des images de propagande, plusieurs bombardements sont, semblent-ils, effectués par des drones. Les combattants du Hamas sont également arrivés par la mer. Des bateaux ont été détruits tout près des côtes par l'armée israélienne. D'où vient tout cet équipement ? "Le Hamas a deux sources d'approvisionnement. Interne : le Hamas fabrique son propre armement, a ses propres ateliers dans la bande de Gaza, notamment pour fabriquer des lance-roquettes de façon assez rustique", a répondu Pierre Servent, consultant défense TF1. Le reste du matériel arrive probablement de l'étranger malgré le blocus israélien, en partie peut-être via l’Égypte par des tunnels, même si l'armée israélienne affirme les avoir détruits. L'essentiel arrive sans doute par la mer, après avoir transité par le Sud du Liban, et parfois par la Syrie. Des soutiens étrangers ? Le samedi après-midi, les députés iraniens ont chanté "mort à Israël" pour saluer cette offensive. L'Iran fournit du matériel et surtout finance en grande partie le Hamas. Fidèle soutien du régime iranien, le Hezbollah libanais a lui aussi salué l'attaque du Hamas. L'opération a été qualifiée d'historique par la milice chiite. TF1 | Reportage L. Zajdela, F. Jolfre