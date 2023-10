Comment le Hamas a préparé son raid surprise

Le Hamas a publié dimanche une vidéo de propagande. On y voit des exercices de bombardements menés avec des drones. Mais au-delà de l'offensive, c'est la chronologie qui interroge. Pourquoi cette attaque maintenant ? Il y a bien sûr le symbole : 50 ans jour pour jour après la guerre de Kippour. Mais aussi un autre enjeu crucial : fédéré le monde musulman autour de la cause palestinienne, avec des manifestations de soutien au Liban ou au Pakistan. Car depuis 2020, Israël a établi des relations diplomatiques avec plusieurs pays arabes, le Maroc, Bahreïn, les Émirats, et des discussions sont en cours avec l'Arabie Saoudite. Le Hamas compte sans doute sur l'impact qu'aura la riposte israélienne. Qui sont les membres du Hamas ? L'organisation est dirigée depuis 2017 par Ismaïl Haniyeh. Mais derrière la branche politique qui contrôle la bande de Gaza, la branche armée, c'est elle qui a organisé l'offensive. Le Hamas ne veut pas une solution à deux Etats. Il prône la destruction d'Israël. Qui finance le Hamas ? "Tout d'abord, il y a la source des expatriés. Vous avez des millions de Palestiniens en dehors de Palestine et qui envoient de l'argent à leur famille. Deuxième, le Qatar finance le Hamas. Le Qatar a les moyens", a répondu Gérard Araud, ancien ambassadeur de France en Israël. Doha verse depuis plusieurs années 30 millions de dollars chaque mois à Gaza. L'argent permet au Hamas de payer ses fonctionnaires. Mais une partie a permis à constituer une réserve de guerre. Dernièrement, le Qatar semblait prendre ses distances avec le Hamas. C'est un autre allié qui a intensifié son soutien, l'Iran. Dans les rues de Téhéran, les messages anti-israéliens et pro-Hamas s'affichent en grand. TF1 | Reportage L. Zajdela, V. Abellaneda