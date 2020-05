Comment le maire de Fontenay-aux-Roses gère-t-il le déconfinement ?

Désormais guéri du coronavirus, son vécu a incontestablement influencé sa gestion du déconfinement. Laurent Vastel, maire de Fontenay-aux-Roses, a interdit toute dérogation sur la vente sur l'espace public. Et depuis lundi, il vérifie inlassablement que les consignes soient bien appliquées. L'hôtel de ville aussi a rouvert ses portes et n'échappe pas aux règles de distanciation sociale. Enfin, pour faire face à la nouvelle période qui s'ouvre, la municipalité a stocké des dizaines de milliers de masques.