Comment le patron d’une station-service vit-il le déconfinement ?

Les stations-service figurent parmi ceux qui ont été durement touchés par le confinement. Pendant deux mois, il n'y a plus eu aucun client ou presque. Il y a quelques semaines, nous avions rencontré Patrick Morice, directeur d'une station-service sur l'autoroute A11, près du Mans. Après 55 jours de confinement, les pique-niqueurs sont enfin revenus. Mais il s'inquiète de son restaurant de 150 places qui est toujours fermé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.