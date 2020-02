Comment le quartier de Bourtzwiller à Mulhouse lutte-t-il contre le communautarisme et la radicalisation ?

Une visite d'Emmanuel Macron est prévue ce mardi 18 février à Mulhouse. Il y évoquera la lutte contre la radicalisation et le communautarisme. Le président de la République est attendu à Bourtzwiller, l'un des quinze quartiers qui font l'objet d'une reconquête républicaine depuis 2018. Les quinze mille habitants ont-ils perçu une amélioration ? Nos journalistes ont enquêté sur place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.