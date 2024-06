Comment le RN est-il arrivé en tête des votes en Bretagne ?

À Lesneven, la liste RN est en tête, poussée par de nouveaux électeurs. Un retraité que l'on croise est l'un d'eux. C'est la première fois qu'il vote à l'extrême droite. Un vote sanction contre la politique du gouvernement. Pour Jean-Jacques, ce n'est pas une surprise. Et pourtant, sur place, les urnes ont toujours favorisé le parti présidentiel et la gauche lors des dernières élections. À quelques kilomètres de là, même constat et même poussée d'extrême droite à Saint-Renan, une ville de 8 000 habitants. Depuis la matinée, Pascal Autet, buraliste, entend les justifications du vote RN. "Pouvoir d'achat, tout augmente, les salaires n'augmentent pas, les retraites n'augmentent pas, et puis on est dans un petit marasme économique aussi", dit-il. À l'extérieur, Sandrine confirme la situation. Cette employée de boulangerie, payée au SMIC, s'est tournée vers le Rassemblement national depuis peu. Elle compte de nouveau voter pour ce parti aux prochaines législatives. Reste une question en Bretagne comme ailleurs, est-ce qu'une majorité des électeurs va confirmer le RN aux élections législatives anticipées ? TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens