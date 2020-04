Comment les 700 000 tests par semaine vont-ils être réalisés ?

Aujourd'hui, les tests PCR sont réservés seulement aux personnes à risque et celles présentant un signe clinique. Ils se font généralement dans des "drive", sur rendez-vous et avec ordonnance. À partir du 11 mai, la règle change. Toute personne ayant des symptômes du coronavirus devra être testée, ainsi que ses proches pour les isoler. Des dépistages qui se feront de plus en plus à domicile. Le gouvernement compte passer à 700 000 tests par semaine, soit le double des capacités actuelles. L'assurance maladie les prendra en charge à 100%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.