Comment les alertes des bracelets électroniques fonctionnent-elles ?

Contrairement aux idées reçues, le bracelet électronique n'est pas un GPS. Ainsi, il lui est impossible de tracer un individu. En effet, selon le général André Pétillot, commandant de la région de gendarmerie de la Nouvelle-Aquitaine, cet outil déclenche une alarme quand vous sortez du périmètre où vous êtes censé rester. Ce n'est donc pas un outil de géolocalisation. Concrètement, un boîtier de transmission est installé au domicile du condamné. S'il n'est pas chez lui à l'heure prévue par le juge, une alarme s'active. Et ce n'est pas la police qui est prévenue, mais une centrale téléphonique de l'administration pénitentiaire chargée d'appeler l'individu pour exiger des explications. En cas de non-réponse, elle prévient l'agent qui a installé le bracelet, le procureur et le juge d'application des peines. C'est le juge d'application des peines et lui seul qui peut alors demander une arrestation. Et cette opération peut prendre plusieurs jours. À ce jour, 14 300 personnes, considérées a priori peu dangereuses, portent le bracelet électronique comme alternative à la prison. Jérôme Kerviel ou encore Patrick Balkany ont bénéficié de cet aménagement de peine peu onéreux.