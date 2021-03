Comment les Britanniques ont-ils réagi à l’interview choc de Meghan et Harry ?

Les confessions choc du duc et de la duchesse du Sussex sont loin de remporter l'adhésion des Britanniques. "Meghan est allée trop loin, je me sens désolé pour Harry, car elle veut tout contrôler". "Meghan s'est sans doute sentie submergée en rejoignant cette institution", disent-ils. Alors que l'Angleterre entame ce lundi son déconfinement avec la réouverture des écoles, c'est cette interview qui fait l'actualité. Les tabloïds insistent sur cette relation, qui semble désormais irréparable entre le couple et le reste de la famille royale. "Combat", "Honte", "L'otage Harry"... Face à ces mots très durs, certains prennent la défense du couple. "Je suis désolée pour eux, les gens devraient juste les laisser tranquilles, les laisser vivre leur vie et arrêter de les juger". Buckingham se mure dans le silence et résiste pour l'instant à la pression médiatique. Dimanche 7 mars, quelques heures seulement avant la diffusion de l'interview, la famille royale a affiché son unité autour de la Reine, sans un mot pour Harry et Meghan. La monarchie est touchée, mais pas coulée selon cette experte. "Cela risque d'être dommageable, notamment les allégations de commentaires racistes. Mais Victoria Murphy estime "qu'il y a un réel manque de détails concernant ces commentaires". Pragmatiques, certains Londoniens relativisent cette crise. "La famille royale a connu bien pire. Diana, c'était vraiment énorme, plus que cela". Le feuilleton Meghan et Harry n'est pas encore fini. L'entretien de deux heures va être diffusé ce soir sur les chaînes anglaises. Les médias se demandent si cela pourrait décider la famille royale à rendre les coups reçus.