Comment les cafés et les restaurants se préparent-ils pour la réouverture ?

David Cheleman, est propriétaire et chef de restaurant à Louveciennes (Yvelines). Il se prépare pour la réouverture et ne veut rien laisser au hasard. Avec ces équipes, il concentre ses efforts sur la terrasse. En effet, cet espace est stratégique pour la reprise. Des restaurateurs sont pressés de rouvrir après avoir vu leur chiffre d'affaires chuter de près de 40% en 2020. Les syndicats du secteur espèrent être fixés demain sur la date précise de la réouverture. Et pour cause, les professionnels du secteur doivent s'organiser en vue d'une réouverture. Et pour cela, Franck Delvau, président de l'UMIH Paris Île-de-France, nous explique qu'il leur faudrait au minimum deux semaines. Pendant ces quinze jours, David Baroche, propriétaire et chef d'une brasserie à Paris, va rappeler ces équipes en chômage technique depuis des semaines. Certains sont impatients alors que d'autres sont démotivés. Jean Mathieu, propriétaire de deux restaurants à Saint-Mandé (Val-de-Marne), appelle également ses équipes ces jours-ci. Il s'agit aussi pour lui de relancer l'approvisionnement auprès de ses fournisseurs.