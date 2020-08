Comment les colonies font-elles respecter les gestes barrière aux enfants ?

Les gestes barrières sont difficiles à faire respecter pour les plus jeunes, mais il a quand même fallu s'y mettre dans les colonies de vacances. C'est le cas à Morillon (Haute-Savoie). Les enfants y sont par exemple répartis en plusieurs groupes, qui ne doivent pas se mélanger entre eux. Outre cela, les jouets sont placés dans des caisses séparées pour chaque groupe, le matériel utilisé par tous est désinfecté, mais aussi, du gel hydroalcoolique est appliqué sur les mains des petits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.