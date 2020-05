Comment les Français vivent-ils le déconfinement ?

Les Français ont retrouvé une partie de leur liberté de mouvement depuis trois jours. L'attestation de sortie n'est plus obligatoire pour les déplacements de moins de 100 km. Nos concitoyens ont tellement attendu ce déconfinement. En ont-ils profité ? Une de nos équipes est partie à leur rencontre.