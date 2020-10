Comment les gendarmes ont démantelé le "gang des vélos"

Dans l'Hexagone, un vélo est volé chaque minute, soit plus de 400 000 par an. La plupart ne sont jamais retrouvés. Au fil des années, les voleurs se sont en quelque sorte professionnalisés. Et les enquêtes menées pour retrouver les membres de ce qu'on appelle le "gang des vélos" sont souvent très complexes. Il y a quelques jours dans la région de Poitiers, plus de 80 vélos ont été dérobés dans un hangar en une nuit, presque volatilisés. "Les tôles translucides ont été découpées. Ils prenaient les vélos qui étaient tout en bas et les remontaient par le toit", a déploré Gérald Chesneau, gérant du magasin de vélos "Stockovélo" à Migné-Auxances (Vienne). Un mode opératoire discret, astucieux, car les malfaiteurs ne laissent presque aucune trace derrière eux. Le marché parallèle échappe à tout contrôle. Faute de système efficace d'identification des pièces, comme pour les voitures ou les motos. Le montant du préjudice pour ce commerçant s'élève à 180 00 euros. Mais les enquêteurs ont retrouvé de justesse la marchandise volée près de Paris. Les auteurs sont surnommés le "gang des vélos". Ils revendaient leurs marchandises en Moldavie et en Ukraine jusqu'à ce que les gendarmes de la section de recherches d'Orléans les retrouvent. Une filière à l'origine d'une dizaine de cambriolages dans le pays depuis février 2019 et qui a toujours fonctionné de la même manière. C'est d'ailleurs ce qui a permis aux gendarmes de passer aux vitesses supérieures. Préjudice total, un million d'euros. Cinq personnes ont été mises en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Elles encourent jusqu'à 15 ans de prison.