Comment les grévistes font-ils pour se payer en temps de grève ?

Le taux de grévistes est de 24,7% à la SNCF. Parmi eux, 77% sont des conducteurs. Ces grévistes ne seront pas payés, mais comptent néanmoins tenir longtemps. Pour cela, ils vont principalement puiser dans une cagnotte que se sont constituée les syndicats. La CFDT, par exemple, dispose d'une caisse de grève de 126 millions d'euros alimentée depuis plus de 45 ans.