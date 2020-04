Comment les habitants de la cité de la Rouvière à Marseille vivent-ils le confinement ?

La cité de la Rouvière, au Sud de Marseille, est l'un des plus grands ensembles immobiliers d'Europe. Au début du confinement, l'une de nos équipes s'était rendue dans cette ville dans la ville, où planait un parfum d'insouciance. Depuis trois semaines, elle a trouvé un nouveau rythme. Les attitudes de ses huit mille habitants diffèrent face aux précautions de rigueur. Tout n'est pas parfait, mais ils tentent de tenir bon.