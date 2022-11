Comment les musées se protègent du vandalisme

Sécurité renforcée au musée Grévin. Fouilles minutieuses des sacs des 40 000 visiteurs qui franchissent le porche chaque semaine. Mais désormais, les objets contondants ne sont plus les seuls à être saisis par les vigiles. "Normalement, on confisque des armes. Depuis quelque temps, on confisque aussi les pots de tomates ou les pots de pesto. C'est terrible d'en arriver là", nous indique-t-on. Dans toute l'Europe, les musées doivent faire face à une nouvelle menace armée de soupe, de sauce ou de crème fouettée comme à Londres, où la statue de cire de Charles III a été entartée. Des activistes écologistes s'attaquent à des œuvres d'art. Cela pourrait faire sourire, mais la menace est prise très au sérieux. "On a renforcé nos agents sur le parcours pour agir rapidement. Notre priorité, c'est la sécurité d'abord du visiteur. Mais après, on doit aussi protéger notre patrimoine", précise Yves Delhommeau, directeur général du musée Grévin. Les statues d'hommes politiques et de chefs d'État sont particulièrement surveillées. "La dernière agression, c'était Vladimir Poutine qui avait été poignardé par des Femens. TF1 | Reportage J.P. Féret, P. Géli, W. Wuilemin