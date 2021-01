Comment les personnes de plus de 75 ans vont-elles être vaccinées ?

Dès la semaine prochaine, un numéro unique et un site internet seront accessibles pour trouver le centre de vaccination le plus proche de chez vous. Il y en a déjà un par département et il y en aura six dans quelques semaines. Vous pourrez alors prendre rendez-vous pour vous faire vacciner à partir du 18 janvier prochain. Pas besoin d'aller voir votre médecin traitant au préalable, car sur place, vous remplirez un petit questionnaire pour vérifier que vous n'avez pas de fièvre. Si tout va bien, vous serez vacciné dans la fouler. Le fameux vaccin Pfizer qui est aujourd'hui le seul autorisé dans notre pays nécessite deux injections. On a appris que le laps de temps entre ces injections allait être espacé. Au départ, la deuxième dose devait être injectée trois semaines après. Mais finalement, ce sera six semaines après. La raison est que ces vaccins arrivent petit à petit. Si on était resté sur le schéma initial, on avait tout juste de quoi vacciner un million de personnes. Or, les personnes de plus de 75 ans représentent cinq millions des Français.