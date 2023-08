Comment les pompiers ont maîtrisé l'incendie

L'appel d'urgence est reçu à 17h19. Un feu est signalé, chemin de la Carrerrasse, dans les bois, entre les communes de Sorède, Saint-André et Argelès-sur-Mer. Le vent souffle à 80 kilomètres par heure et il fait 38 degrés. Le feu gagne vite en intensité. Une épaisse fumée a assombri le ciel, tout près des habitations. Aucune hésitation, les pompiers ont déployé tout leur arsenal. À 17h34, les premiers soldats du feu arrivent sur place. Ils sont suivis de près par les moyens aériens : huit Canadairs, trois Dashs et trois hélicoptères bombardier d'eau. Mais il y a une grosse difficulté, la fumée est trop épaisse. Il est impossible de larguer, sans prendre le risque de blesser les habitants. C'est donc au sol que le combat contre les flammes est le plus rude. À 18h50, l'incendie a parcouru plusieurs hectares. Il est à son apogée. Heureusement, les renforts de l'Airon, d'Occitanie et de Marseille viennent d'arriver. À 19 heures commence l'évacuation de trois milles personnes. On a entendu des bonbonnes de gaz exploser dans un camping, heureusement vidé de ses occupants. Ils sont désormais 600 pompiers répartis sur trois secteurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, G. Bertrand, F. Maillard