Comment les stations balnéaires du Gard se préparent-elles pour accueillir les vacanciers ?

C'est par des températures dignes d'un mois de juillet que plusieurs stations balnéaires s'apprêtent à accueillir de nombreux visiteurs dès ce week-end. L'enjeu pour eux est de respecter à la lettre les règles sanitaires. Au Grau-du-Roi, le week-end de l'Ascension s'annonce chargé, alors un sens de circulation a été instauré et le masque est désormais obligatoire dans certaines rues commerçantes. Plages, sports nautiques, hôtels... Tout sera prêt dès jeudi pour recevoir les touristes.