Comment les urgences pédiatriques du CHU de Nancy ont bénéficié de l’opération Pièces jaunes

Le CHU de Nancy s'est doté de matériels plus modernes. Sur place, tout a été conçu pour le bien-être des enfants. Il y a par exemple la filière courte. D'un côté, les petits bobos, de l'autre, les urgences plus graves. Pour les familles, c'est moins d'attente et moins de stress. Grâce aux dons, des dizaines d'hôpitaux ont ainsi pu être réhabilités. Pour ces projets, les Pièces jaunes récoltent deux millions d'euros chaque année.