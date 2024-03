Comment l'État islamique s'est réorganisé

Un attentat dans une salle de concert à Moscou revendiqué trois fois par Daesh, deux messages et une vidéo ont été diffusés sur leurs canaux de communication habituels. Aucun doute donc, les terroristes islamistes sont bien à l'origine de l'attaque. Mais pourquoi avoir ciblé la Russie ? En 25 ans, les Russes ont combattu les djihadistes en Afghanistan, au Tadjikistan et en Syrie, là où, en 2016, les djihadistes et les troupes de Poutine s'affrontaient lors de la bataille de Palmyre. Aujourd'hui encore, les tensions restent vives. L'État islamique s'est aussi implanté dans la région du Caucase, en Ingouchie, au Daghestan et surtout en Tchétchénie, une République marquée par des années de guerre contre le puissant voisin russe, entre 100 000 et 300 000 civils morts. Une des principales forces de l'État islamique, c'est le recrutement qui lui permet d'étendre son influence jusqu'en Afrique, en particulier au Sahel. L'organisation terroriste tire profit de l'extrême pauvreté de ces pays pour enrôler toujours plus de nouveaux combattants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Gelabert