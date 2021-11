Comment mieux protéger les cyclistes ?

En ville, le parcours d'un cycliste est semé d'obstacles, et rester en selle relève parfois de l'exploit. Avec le boom du vélo, le nombre d'accidents ne cesse de croître en France. En 2019, 167 cyclistes sont morts sur les routes. Cette année, on en compte 197, soit une augmentation de 18%. Parmi ces drames, celui d'Emma qui avait 24 ans. Le 21 juillet dernier, la cycliste est morte renversée par un camion à cause d'un angle mort. Pour son compagnon, la tragédie aurait pu être évitée. "Il y a clairement un aménagement qui peut être mieux fait. Là, il y a trois plots qui ont été rajoutés, mais est-ce que ça suffit à sauver des vies ? Est-ce qu'il faut attendre encore combien d'accidents, combien de vies brisées ?", déclare Valentin Colin. Des dangers contre lesquels toutes les villes qui développent l'usage du vélo, tente d'agir. C'est le cas à Kemper. La ville compte 80 km d'aménagement cyclable. L'objectif est d'atteindre les 200 km d'ici cinq ans. Mais quelle que soit l'agglomération, les associations de cyclistes veulent aller plus loin, avec comme référence les Pays-Bas. Amsterdam a fait deux-roues non motorisés son moyen de transport prioritaire. TF1 | Reportage H. Dreyfus