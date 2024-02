Comment Morillon est devenue la star de TikTok

La petite station de Morillon s'est fait une place sur les réseaux sociaux, au milieu des incontournables. Pourtant, sur place, Morllon, petit village de 700 habitants, n'a rien d'une star d'internet. La plupart des habitants ne sont pas connectés à internet. Plus surprenant encore, station, office du tourisme, personne n'a de compte TikTok. L'authenticité, c'est le premier point fort de Morillion. Son clocher du XVIe siècle et ses granges en bois, toutes orientées plein Est pour profiter au plus tôt des premiers rayons du soleil. Morillon, c'est aussi son algue bleue, eau clair cristalline ultra photogénique. Une carte postale parfaite pour les réseaux sociaux. Nous rencontrons sur les lieux des nageurs en eau froide. Tous sont des habitués et viennent nager par tous les temps, trois fois par semaine. Après l'effort, on trouve le réconfort dans la soupe. Et dans le village, la recette n'est pas banale. Versée par-dessus de la soupe à l'oignon, et comme si ce n'était pas encore assez calorique, on rajoute le beurre fondu. TF1 | Reportage F. Chevallay, S. Thizy