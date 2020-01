Comment ne pas être impacté par la hausse des prix de l’électricité

Dans l'Hexagone, 25 millions de ménages sont aujourd'hui abonnés aux tarifs réglementés d'EDF. Depuis dix ans, la facture moyenne d'électricité des Français a explosé. Elle est passée de 983 euros à presque 1 500 euros. Pour les consommateurs, la meilleure façon d'économiser reste de faire appel à la concurrence, ce qui est possible depuis 2017. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.