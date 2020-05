Comment nos douanes contrôlent si les masques qui arrivent de Chine sont conformes

Une quinzaine d'avions atterrissent chaque jour à Roissy, avec à bord des masques en provenance notamment de Chine. Une marchandise très surveillée par les douaniers. Pour chaque appareil, ils contrôlent d'abord le nombre de colis et le poids total du chargement. La conformité des produits est également vérifiée : notice d'utilisation, logos garantissant l'homologation, certificat de test en laboratoire...