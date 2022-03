Comment protéger son épargne face à l’inflation ?

Vous n'avez jamais mis autant d'argent sur votre Livret A pour un mois de février. Mais avez-vous la sensation d'avoir fait le bon choix ? C'est la même chose pour les autres livrets classiques. Leurs taux sont tous inférieurs à l'augmentation du coût de la vie. C'est comme si vous perdiez une partie de votre épargne. Alors, de nombreux Français sont allés voir ailleurs. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ce bureau de change a vu défiler trois fois plus de clients qu'habituellement et il y en a pour tous les budgets. Contrairement aux livrets classiques, le cours de l'or est supérieur à l'inflation, soit 10% en un mois. De quoi donner des idées aux clients. Une décision peut-être excessive selon ce conseiller en investissement. Il suggère plutôt de diversifier ses placements. Il nous montre comment faire. Or, métaux précieux, mais aussi fonds d'investissement ou même cryptomonnaies pour les adeptes. Attention, ces placements sont plus ou moins risqués. Selon lui, il faut mettre au moins la moitié de votre épargne sur des placements sûrs comme l'assurance-vie. Dernier conseil : il ne faut pas hésiter à déplacer votre argent en fonction de l'évolution des marchés. Protéger votre épargne est en quelque sorte un travail du quotidien. T F1 | Reportage P. Corrieu, A. Gaudin