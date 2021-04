Comment protéger son ordinateur des cybervirus ?

Depuis quelques jours, problème insoluble : l'ordinateur familial est capricieux. Un adware, un logiciel publicitaire très intrusif bloque l'ordinateur. Le responsable : le fils. Pour s'en sortir, Olivier doit appeler un dépanneur en ligne. Prix moyen de l'intervention : 50 euros. Alors, pour éviter d'en arriver là, nous avons demandé quelques conseils à un expert. Tout d'abord, il nous conseille de nous méfier des pièces jointes de nos e-mails. Quand on clique sur une pièce jointe infectée, même si on a l'impression que rien ne se passe, c'est déjà trop tard. Ces attaques sont très simples à réaliser, surtout quand les victimes utilisent de vieilles versions de Windows bourées de failles. Il nous conseille également de mettre régulièrement à jour nos logiciels. Depuis quelques mois, le nombre de cyberattaques explose. L'une d'entre elles en particulier, le hameçonnage, +400%. Quand un pirate nous incite sur un faux site officiel, une réplique de celui des impôts par exemple pour nous subtiliser des informations personnelles. Dernier conseil donc, il faut faire attention au détail et toujours vérifier l'authenticité d'un site, d'autant plus lorsqu'il s'agit de rentrer nos coordonnées bancaires.