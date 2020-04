Comment rester belle et beau en confinement ?

L'activité est en plein essor. Depuis le début du confinement, se couper les cheveux se fait seul ou en famille. La pandémie de coronavirus oblige, de nombreux coiffeurs et coiffeuses publient chaque jour des vidéos avec des conseils pour prendre soin de ses cheveux. Des esthéticiens et esthéticiennes confiné(e)s partagent également la fabrication de leurs produits à la maison. Les barbiers sont aussi de la partie. Pour beaucoup de personnes, prendre soin de soi pendant le confinement serait aussi essentiel pour le moral. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.