Comment sauver les petits campings

La piscine de ce petit camping de Sainte-Marie-Kerque ( Pas-de-Calais) sera bientôt vétuste. Le gérant voudrait la rénover, et par la même occasion, l'agrandir pour attirer de nouveaux clients. L'objectif est de rester attractif face aux géants du plein air. Mais cela coûte cher et nécessite un investissement de 60 000 euros. L'équation est donc compliquée pour les établissements de petite taille. Près de 3 000 d'entre eux sont actuellement menacés de disparition, comme l'explique Nicolas Dayot, président de la FNHPA (Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air). C'est le cas de Coralie Chauveau Payet, qui gère un camping d'une centaine d'emplacements à Dinard (Ille-et-Vilaine). Comme les grands groupes, elle aimerait investir dans un spot publicitaire pour se faire connaître. Mais là encore, c'est trop cher pour cette entreprise familiale. Alors, il faut faire avec les moyens du bord. Dans son établissement, il y a de moins en moins de campeurs sous tente. Alors, au lieu d'acheter des mobil-homes, elle mise tout sur les camping-caristes. L'objectif est de les fidéliser. Dans un autre camping, à Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique), le pari tourne autour des logements insolites, comme dormir dans un vrai avion par exemple ou dans une rame de métro pour une centaine d'euros par nuit. Et bientôt, les vacanciers pourront dormir dans un hélicoptère ou une soucoupe volante. TF1 | Reportage P. Dumortier, X. Baumel, M. Fiat