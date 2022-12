Comment savoir si des coupures d'électricité vont se produire ?

Comment saurons-nous, le moment venu, peut-être en janvier, février prochain, quand interviendront les coupures d'électricité ? Evelyne Dhéliat a précisé que les éventuelles coupures électriques seront informées dans les bulletins de météo avec les pastilles Ecowatt de couleur verte, orange et rouge. La pastille verte veut dire que tout va bien. La pastille orange voudra dire que vous serez informé qu’il est fort probable qu’il y ait des délestages le troisième ou quatrième jour à venir, notamment parce que nous attendons un coup de froid avec une surconsommation d'électricité. Et ce sera aussi le moyen de vous inciter à moins consommer tout de suite. Et puis, la pastille rouge voudra dire que la situation est très délicate avec des délestages prévus dès le lendemain et donc, les coupures d'électricité à certaines heures de la journée. TF1 | E. Dhéliat