Comment savoir si son croissant est fait maison ou pas ?

Un commerçant peut légalement se dire artisan boulanger quand son pain est fabriqué sur place, mais il n'y a aucune obligation pour les viennoiseries. Les boulangers ont recours au surgelé, car les viennoiseries traditionnelles sont très longues à préparer et très coûteuses. En début d'année, un label "Boulanger de France" a été créé pour reconnaître le savoir-faire d'artisan. Il garantit que tous les produits ont été entièrement préparés sur place.