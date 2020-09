Comment se déroulent les activités sportives pour les enfants ?

Ce premier mercredi de l’année scolaire est marqué par le retour des activités sportives pour nos enfants. Mais cette année 2020, elles ne pourront pas se dérouler exactement comme avant en raison des règles sanitaires liées au coronavirus. À Sartrouville (Yvelines), l’entrée au cours de judo demande un peu de temps. En cause, la prise de température est systématique pour les parents, tout comme pour les enfants. La désinfection des mains, mais aussi des pieds avant de monter sur le tatami, est également obligatoire. Des précautions maximales sont nécessaires pour un sport de contact où le combat reste autorisé. Pour faire face aux risques de contamination, un registre de présence est rigoureusement tenu pour chaque séance. À Meudon (Hauts-de-Seine), le même registre existe au football. À l’entrée du stade, le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de onze ans. Comme les vestiaires restent fermés, les joueurs doivent alors arriver en tenue et se désinfecter les mains. S’ils peuvent jouer sans masque, celui-ci reste obligatoire pour les entraîneurs. Pour eux, il n’est pas facile de jongler entre masque et sifflet. Par ailleurs, une distance de deux mètres est préconisée entre joueur et entraîneur. À Paris, pour la pratique de la gymnastique, chaque enfant doit avoir son propre matériel. Les gymnastes s’entraînent sans aucun contact et à bonne distance. Ces contraintes ne sont pas sans conséquences. Elles impactent notamment le nombre d’enfants inscrits. Avec leurs particularités, les rencontres et les compétitions devraient néanmoins reprendre rapidement pour tous les sports. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.