Comment se forment les pluies verglaçantes ?

Une couche, parfois un centimètre d’épaisseur, qui emprisonne tout, véhicules, bâtiments, végétaux, comme une seconde peau gelée. C'est le résultat des pluies verglaçantes, un phénomène complexe qui débute en altitude. Avec le froid, les gouttes d’eau se transforment en cristaux de glace, classique. Mais ces derniers peuvent ensuite fondre en passant dans un air un peu plus chaud, avant de tomber sur un revêtement à la température négative. Les cristaux se reforment, le gel est alors instantané, comme l’illustrent de nombreuses expériences sur Internet. Une pellicule, évidemment, très dangereuse sur la route. Sa formation se joue à un ou deux degrés près, selon que le bitume est à l'ombre ou pas, différemment s’il s’agit du soir ou du matin. L’alerte ne peut se donner qu’une fois l’épisode commencé. L’information est encore plus difficile à établir lorsque les conditions sont aussi contrastées qu'actuellement. Une seule parade, c'est la prudence et la limitation des déplacements, y compris pour les piétons, d’autant que les effets des pluies verglaçantes ne durent pas longtemps. TF1 | Reportage O. Santicchi, C. Cazilhac