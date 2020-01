Comment se remettre des excès de cette période de fête ?

Après la Saint-Sylvestre, il n'y a rien de mieux que le bord de mer pour courir. Certains préfèrent aller à l'eau pour faire leur exercice. Aux Sables-d'Olonne en hiver, on peut aussi naviguer. Quand la météo est trop dangereuse, on se rapatrie sur le lac. Que l'on soit en bord de mer ou dans les terres, ce 1er janvier est la journée idéale pour commencer toutes nos belles résolutions pour cette nouvelle année, qu'elles soient sportives ou non. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.