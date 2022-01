Comment sont fabriqués les compléments alimentaires ?

De la simple gélule au bonbon, les compléments alimentaires se déclinent sous toutes les formes. Fatigue, stress, immunité, plus d'un Français sur deux déclare en consommer. Les ventes de ces produits ont explosé depuis le début de l’épidémie de Covid-19 : plus 52% en un an. “Il y a eu quelques études qui ont été faites sur le zinc et la vitamine D, qui était importante dans l'immunité, vraiment spécifique au Covid. Sur ces deux produits là, on a remarqué des hausses assez impressionnantes”. Comment les compléments alimentaires sont-ils fabriqués ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans le seul laboratoire, qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Chaque année, 5 millions de pots y sont fabriqués. Plantes, vitamines, minéraux... Tout commence par l'association de plusieurs ingrédients. Impossible de connaître la recette, c’est un secret industriel. De la conception à la distribution, toutes les étapes sont maîtrisées. “Il est indispensable d'avoir des contrôles qui nous permettent de nous assurer que nos matières sont propres à la consommation”. Autre gage de qualité, la vérification du poids de chaque gélule. “Prendre un produit en surdose ou en sous-dose ne va pas répondre à ce qu'on attend. On se doit de vérifier que si le consommateur suit exactement les préconisations qui sont données par le pharmacien ou par le médecin, auront l'effet attendu”. Un discours rassurant, mais contrairement aux médicaments, les fabricants de compléments n'ont pas à prouver l'efficacité de leur produit. “Quand il y a des chiffres, il faut quand même les prendre avec caution parce que vous verrez que c'est une étude qui a été faite sur 20 personnes dans un contexte très très particulier qui, parfois, ne porte que sur une partie du produit et pas sur l'ensemble du produit. Il faut prendre ça avec beaucoup de prudence”. Ces gélules ont-elles un vrai effet sur votre santé ? “Il ne faut pas banaliser la prise de compléments alimentaires. Il faut l'encadrer, parce que parfois, c'est rare, mais il peut y avoir quand même des interactions avec d'autres médicaments que le patient prend déjà ou alors des dosages trop forts pour lui, qui entraînerait des complications”. Pour renforcer son système immunitaire, le plus efficace reste évidemment de varier son alimentation, sortir, s'aérer et pratiquer une activité physique régulière. TF1 | Reportage M. Stiti,R. Reverdy, H. Massiot, A. Bakchich Mersi, L. Berbedj