Comment va s’organiser le déconfinement chez nos voisins européens ?

L'Autriche a annoncé ce lundi des mesures de déconfinement avec une première date, le 14 avril. Certains Autrichiens pourront alors sortir de chez eux librement ou presque. Allemagne, Italie... Comment va s'organiser concrètement la sortie de confinement chez nos voisins européens ? Quelles sont les dates et les mesures prévues par ces pays pour le déconfinement ?