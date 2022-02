Comment venir à bout du démarchage téléphonique ?

Derrière chaque numéro inconnu, à chaque sonnerie, c'est le même risque : c'est celui du démarchage commercial. Leurs techniques de vente sont de plus en plus élaborées. Récemment, Eric s'est fait avoir. Il existe un site public pour lutter contre le démarchage téléphonique. Bloctel, une sorte de liste rouge sur laquelle vous pouvez gratuitement inscrire votre numéro. Cependant, les résultats sont mitigés. Ce juriste s'est lui-même inscrit et il continue de recevoir entre trois et quatre appels quotidiens indésirables. Face aux abus, la loi française a durci les règles, mais seulement au cas par cas. Pour la rénovation énergétique, démarchage interdit au téléphone depuis juillet 2020. En avril prochain, un oui à l'oral ne suffira plus pour signer un contrat avec un assureur. Quant au CPF, une loi est en discussion pour interdire les appels concernant vos formations. En attendant, vous avez vos techniques pour éviter les désagréments. Adriana bloque un à un les numéros. Mais qu'importe, il y en a toujours de nouveaux qui appellent. La solution se niche peut-être dans l'application mobile conçue par Déborah et ses équipes, capables de détecter automatiquement 95% des démarchages. L'application est gratuite sur smartphone. Pour le fixe, le service est payant, deux euros par mois. T F1 | Reportage T. Jarrion, T. Valtat