Comment vit-on le déconfinement à Pantin ?

Diana Smoyan, mère de trois enfants, fait partie des personnes qui ont rencontré des difficultés pendant le confinement. Elle peinait à faire l'école à la maison. Mais depuis, les plus jeunes ont gagné en autonomie. Quant à sa voisine Sarah Nouara, depuis le 11 mai dernier, ses deux sorties quotidiennes avec ses deux enfants font office de soupape. Découvrez leurs témoignages dans la vidéo ci-dessus.