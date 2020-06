Comment Vladimir Poutine a-t-il géré le Covid-19 en Russie ?

Pour célébrer la victoire face à l'Allemagne nazie, une grande parade militaire était organisée ce mercredi devant les murs de Kremlin à Moscou. Si l'ambiance est bel et bien au déconfinement, la vague du Covid-19 a fait trembler jusqu'au sommet le pouvoir poutinien, même si le bilan n'est pas si négatif. Avec un mois et demi de retard, cette célébration patriotique a-t-elle été effectuée pour faire oublier le coronavirus ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.