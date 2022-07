Commerçants, artisans : une saison touristique gâchée ?

Le parking est désert, le magasin vidé de ses clients. Évacué lundi après-midi, le supermarché a dû fermer ses portes brutalement. Après plusieurs coupures d’électricité, 150 000 euros de marchandises sont perdus. Le magasin compte 80 salariés dont 30 saisonniers, tous désormais au chômage partiel. Alors que l’été représente 30% du chiffre d’affaires. À La Teste, de nombreuses entreprises ont dû évacuer à la hâte. Ces propriétaires d’une brasserie artisanale ont pu enfin récupérer quelques cartons. Des milliers de litres de bière sont à jeter. L’entreprise a perdu 20 000 euros en trois jours. Et ce n’est pas terminé. Les campings détruits par l’incendie faisaient partie de ses principaux clients. Les conséquences se font aussi sentir à plusieurs kilomètres de là. Dans la commune d’Arcachon, pourtant épargnée par le feu, les commerçants font face à une forte baisse de fréquentation. Moins de monde dans les rues, quelques annulations dans les hôtels et trois fois moins de vélos loués chez “Beach Bikes”, un professionnel. Les professionnels touchés attendent avec impatience le retour à la normale pour tenter de sauver le reste de la saison estivale. TF1 | Reportage V. David, C. Brousseau