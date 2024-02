Commerçants : ils affichent les photos des voleurs

Le 28 décembre 2023, les caméras de vidéosurveillance ont filmé un vol de caisse chez un primeur dans le Var. Quelques heures plus tard, le commerçant décide de lancer un appel sur ses réseaux sociaux, pour l’aider à identifier les voleuses présumées. Jean-François, cogérant de “Black Poule”, n’a pas hésité, lui aussi. Au début de l'année 2024, il s’est aussi fait dérober sa caisse. Le voleur présumé était cagoulé et ganté. Il n'a laissé aucune trace, mais devant une caméra de vidéosurveillance, il a levé sa capuche. Une image qui a fait le tour des réseaux sociaux, partagée par plus de 900 internautes, pour tenter de retrouver l’auteur présumé. Même si c'est illégal, la pratique est de plus en plus comprise par les clients. Face à la multiplication de ces publications, Romain Daubié, député (Les Démocrates) dans la 2ème circonscription de l’Ain, veut rendre la pratique légale. Actuellement, ces commerçants, qui affichent les voleurs sur le web, encourent jusqu'à un an de prison et 45 000 euros d’amende. TF1 | Reportage P. Lefrançois, N. Carme