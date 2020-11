Commerçants : ils se sont lancés malgré la crise

Réaliser un rêve d'enfant, voilà ce qui a motivé Laurent Fillion. À 35 ans, il a ouvert sa boutique de jeux. Il reconnaît que cela ne facilite pas du tout les choses de ne pas pouvoir accueillir la clientèle. Cela limite grandement la possibilité de présenter les jeux en eux-mêmes. Mais il estime que son projet a de l'avenir. Pour l'instant, il s'appuie sur du "Click and Collect" pour vendre. De quoi le laisser respirer, après avoir engagé toutes ses économies dans ce magasin en plein centre-ville de Beauvais. Tout miser sur le déconfinement, c'est aussi ce qui fait espérer Ava Maisani-Casanova. À 26 ans, elle s'apprête à ouvrir son deuxième restaurant à Lille. Son projet consiste à ouvrir courant janvier 2021, dès que les travaux seront terminés. Pour réussir, elle parie sur le concours des clients qui seraient au rendez-vous dès que les restaurants auront le droit d'ouvrir. Pour cette jeune femme, "quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout, covid ou pas".