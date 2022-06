Commerçants : les points de retrait colis cartonnent

Réceptionner les paquets, servir les clients et trier les colis, depuis que son magasin de peluches est devenu point de retrait, les journées de ce gérant sont très chargées. À chaque colis réceptionné, Jérôme gagne entre 15 et 30 centimes de commission. Un complément de revenu mensuel d'environ 700 euros qui lui permet de payer les charges de son magasin. Ce n'est pas le seul avantage. En effet, cela permet à ce commerçant de Montpellier de faire venir les gens, de créer du trafic. Des venues qui pourraient potentiellement devenir des achats. Par exemple, une habitante du quartier dépose régulièrement des colis dans la boutique. Elle en est désormais cliente. Fidéliser la clientèle, c'était aussi l'objectif du tabac presse de Saussan, seul commerce d'un village de 2 000 habitants. Plus besoin d'aller en ville, en devenant point de retrait, le magasin est devenu incontournable. En trois ans, la clientèle a plus que triplé. Les nouveaux clients ont fait augmenter le chiffre d'affaires d'environ 15% et ont permis à l'entreprise de se développer. Désormais, 3 000 colis y sont réceptionnés tous les mois. T F1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier.