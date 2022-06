Commerçants : pourquoi ils préfèrent les petites villes

Au milieu des champs, une nouvelle boutique a poussé il y a trois semaines. Pendant huit ans, Virginie Charlet vendait des vêtements dans le centre-ville de Lille. La gérante du magasin a déménagé dans une commune rurale, à 20 kilomètres, car elle y voit des avantages. Et depuis l’ouverture, elle a déjà des clients fidèles. Ce magasin à la campagne présente selon eux tous les avantages. Virginie a choisi également de s’y installer pour le cadre de vie avec moins de trajets et une vie plus calme. À Morlaix, en Bretagne, c’est aussi ce qui a motivé deux commerçants. L’un est fromager et l’autre fleuriste. Tous les deux avaient un commerce à Paris. Ils se sont associés pour ouvrir un seul et même magasin. Impossible de réaliser ce projet dans la capitale. Grâce à leur faible loyer, les associés peuvent pratiquer des tarifs moins chers pour leurs clients. Comparé à Paris, le chiffre d’affaires n’a pas baissé. Vivre dans une ville moyenne a un autre avantage : tisser un réseau professionnel. Ce mouvement s’accélère. Les Français sont de plus en plus nombreux à trouver leur bonheur dans les communes de taille intermédiaire. TF1 | Reportage V. Lamhaut, P. Humez, L. Larvor