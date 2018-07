Les commerçants vont-ils remplacer les distributeurs automatiques ?

Faire de kilomètres pour retirer des espèces, tout le monde a connu ce genre de mésaventure. Mais cette contrainte n'existera bientôt plus. En effet, ce problème sera résolu grâce à ce qu'on appelle le "cash-back". Le système consiste à effectuer un retrait d'argent chez les commerçants, en payant plus avec une carte bancaire pour récupérer du liquide en retour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.