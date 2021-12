Commerce en ligne : les acheteurs bientôt mieux protégés

C'est un passage obligatoire avant d'acheter sur Internet. Les avis des consommateurs comptent dans l'acte d'achat. "Il faut garder toujours un œil critique et fouiller un peu. Ne pas se contenter de les prendre pour argent comptant avec celui qui a la meilleure moyenne qui est forcément le meilleur”. “Les côtés négatifs du produit vont peser plus dans la balance que les côtés positifs. Parce que si je regarde un produit, je sais que j'ai envie de l'acheter et du coup, je veux connaître les défauts qu'il peut avoir”. À partir du 28 mai 2022, les sites marchands devront vérifier tous les avis. Ils devront tous avoir été écrits par des personnes ayant acheté le produit. Dans le cas contraire, il faudra indiquer contenu commercial. Pour cette association de consommateurs, une question se pose : qui va contrôler ? “L'administration est compétente pour contrôler les sites Internet français et vous en avez déjà un volume considérable. Les sites internet européens, voire au-delà, c'est extrêmement compliqué”. Autre pratique dans le viseur de la nouvelle réglementation : les réductions excessives. Souvent, ces bonnes affaires sont calculées à partir d'un prix de référence fantaisiste. Une plateforme américaine a été épinglée récemment par la répression des fraudes. Désormais, tous les sites devront justifier avoir vendu le produit à un prix de référence durant les 30 derniers jours avant sa promotion. Les sanctions sont alourdies : l'amende pourrait atteindre 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise en cas de fraude. TF1 | Reportage L. Romanens, P. Rousset, N. Laurent