Commerce en ligne : que reproche-t-on au site chinois Temu ?

Comment passer à côté du phénomène Temu ? Ce site chinois où l'on peut acheter des vêtements, des cosmétiques et de l'électronique. "C'est moins cher et je sais que la livraison est assez rapide", affirme une jeune femme. Temu et ses prix cassés ont déjà séduit dix millions d'utilisateurs en France et 75 millions dans toute l'Europe. Il y a six mois, l'application était même la plus téléchargée. C'est la 13ème enseigne non alimentaire où les Français dépensent le plus. Mais aujourd'hui, des associations de consommateurs dénoncent les moyens utilisés pour atteindre ce succès. Le premier reproche est lié au manque de traçabilité. La plateforme est également accusée de manipulation. Fidéliser ses clients voire les rendre accros avec des faux comptes à rebours pour profiter des promotions, des alertes incessantes et même des jeux. Une plainte a été déposée ce jeudi contre la plateforme par 17 associations de consommateurs européennes. De son côté, Temu a répondu : "Au sujet de la plainte, nous y accordons une grande importance et l'étudierons avec la plus grande intention." La plateforme est déjà dans le viseur d'un cabinet d'analyse américain, accusée d'espionner les données de ses utilisateurs. TF1 | Reportage L. Kebdani, R. Sygula, A. Janon